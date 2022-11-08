Cтало известно о планах Зеленского принять участие в саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова, пишет RT.
«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20», — заявил он.
Также Никифоров добавил, что, вероятнее всего, украинский лидер поучаствует в мероприятии в онлайн-режиме.
Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на него в качестве наблюдателя. Однако ранее он заявил, что не станет участвовать в мероприятии, если там будет президент России Владимир Путин.
При этом пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заметила сегодня, что администрация США считает необходимым участие Украины в саммите G20 на Бали, если на него приедет делегация России. А глава Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский лидер может лично приехать на Бали, «если будет возможность», и есть вероятность, что его участие в саммите будет виртуальным.