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19 минут назад

Украинские СМИ сообщили об участии Зеленского в саммите G20

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова, пишет RT.

Cтало известно о планах Зеленского принять участие в саммите G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20», — заявил он.

Также Никифоров добавил, что, вероятнее всего, украинский лидер поучаствует в мероприятии в онлайн-режиме.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на него в качестве наблюдателя. Однако ранее он заявил, что не станет участвовать в мероприятии, если там будет президент России Владимир Путин.

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При этом пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заметила сегодня, что администрация США считает необходимым участие Украины в саммите G20 на Бали, если на него приедет делегация России. А глава Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский лидер может лично приехать на Бали, «если будет возможность», и есть вероятность, что его участие в саммите будет виртуальным.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Владимир Путин,Администрация США,
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