Cтало известно о планах Зеленского принять участие в саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова, пишет RT.

«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20», — заявил он.

Также Никифоров добавил, что, вероятнее всего, украинский лидер поучаствует в мероприятии в онлайн-режиме.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на него в качестве наблюдателя. Однако ранее он заявил, что не станет участвовать в мероприятии, если там будет президент России Владимир Путин.