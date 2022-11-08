Лукашенко призвал окунуть белорусов в «глубину законодательной матрицы»

«И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности, в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что — нет», — добавил глава государства, подчеркнув, что гражданам нужно знать Конституцию «хотя бы по основным положениям».