«Должны отопить квартиры»: Дуда раскрыл реальные проблемы поляков

«Энергетические изменения имеют необычайно положительный аспект для развития стран, которые генерируют исследования и развитие. Но сегодня мы должны ясно сказать себе, что наиважнейшей проблемой рядом с важным аспектом, которым является достижение целей охраны климата, также является обеспечение энергетической безопасности, особенно в странах, где четыре поры года, в которых есть зимний период, период, когда холодно, когда люди должны отопить квартиры и расходы, связанные с энергетической безопасностью должны быть выше. И сегодня это огромная проблема целого ряда стран, в том числе европейских, в том числе Польши», - заявил президент.