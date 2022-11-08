«Должны отопить квартиры»: Дуда раскрыл реальные проблемы поляков

Жителей Польши и Европейского союза больше интересуют вопросы отопления и электричества, нежели достижение климатических целей, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на климатическом саммите ООН в Египте. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Европа столкнулась с огромным ростом цен на энергию. И это стало одной из главных тем на климатической конференции. По мнению Дуды, между собой столкнулись две концепции.
«Энергетические изменения имеют необычайно положительный аспект для развития стран, которые генерируют исследования и развитие. Но сегодня мы должны ясно сказать себе, что наиважнейшей проблемой рядом с важным аспектом, которым является достижение целей охраны климата, также является обеспечение энергетической безопасности, особенно в странах, где четыре поры года, в которых есть зимний период, период, когда холодно, когда люди должны отопить квартиры и расходы, связанные с энергетической безопасностью должны быть выше. И сегодня это огромная проблема целого ряда стран, в том числе европейских, в том числе Польши», - заявил президент.
Он также подчеркнул, что сегодня жителей Польши больше интересуют вопросы отопления и электричества, чем климатические цели.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что счета за электроэнергию в Европе достигли рекордных значений. Так, средняя цена платы за газ в ЕС и Великобритании в октябре стала в два раза выше, чем в прошлом году. Если год назад за 1 кВт/ч потребитель в среднем отдавал 18 евроцентов, то в этом — 36.