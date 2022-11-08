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20 минут назад

Адвокат экс-президента Грузии Саакашвили допустил наличие у него туберкулеза и деменции

Газета.Ruиещё 1

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, вероятно, подтвердятся свыше 30 различных заболеваний, среди которых туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат допустил, что у Саакашвили туберкулез и деменция
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Речь идет о предполагаемых диагнозах. Все еще не подтверждено окончательно, мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни», — объяснил Хачапуридзе.

Как добавил правозащитник, ему уже был предоставлен отчет зарубежных специалистов по состоянию здоровья Саакашвили. Вскоре планируется обнародование результатов исследования здоровья экс-президента Грузии.

Сейчас Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме.

В мире,Михаил Саакашвили,
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