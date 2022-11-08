Адвокат допустил, что у Саакашвили туберкулез и деменция

«Речь идет о предполагаемых диагнозах. Все еще не подтверждено окончательно, мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни», — объяснил Хачапуридзе.