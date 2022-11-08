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17 минут назад

Трамп назвал Нэнси Пелоси "животным"

Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, пишет Politico. По информации издания, экс-глава Белого дома назвал политика «животным».

Трамп назвал Нэнси Пелоси "животным"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я думаю, что она [Пелоси] тоже животное, по правде говоря», — сказал Трамп, выступая на митинге сторонников Республиканской партии в Огайо.

Как отмечается, американский экс-президент дал соответствующую характеристику Пелоси сразу после того, как прокомментировал дело одного из членов международной преступной группировки MS-13, осужденного за убийство в США, назвав представителя банды «животным».

«Они скажут: «Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным». Я никогда больше не буду использовать слово «чушь собачья». Но то, что она [Пелоси] сделала с нами в этой стране...» — добавил Трамп.

В ходе митинга экс-президент США также назвал спикера палаты представителей «сумасшедшей Пелоси». Politico подчеркивает, что критика со стороны Трампа появилась на фоне опасений Демократической партии по поводу политического насилия и общей риторики республиканцев, которые запустило нападение на мужа Пелоси Пола в конце октября.

В мире,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Республиканская партия США,
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