В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
25 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в еще двух областях Украины

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины днем во вторник, 8 ноября. Как сообщает ТАСС, сейчас сирены оповещения звучат в Винницкой и Житомирской областях.

СМИ: воздушную тревогу объявили в еще двух областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее предупреждение начало действовать в трех южных регионах страны — Кировоградской, Николаевской и Одесской. Тревога там до сих пор не снята.

Также ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской области. Незадолго до этого они прогремели еще в пяти городах Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области.

Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по информации российских силовых ведомств, стоят украинские спецслужбы. Их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В Минобороны РФ подчеркивали, что все назначенные цели успешно поражаются с помощью высокоточного оружия.

В мире,СВО,Минобороны России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители