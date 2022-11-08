СМИ: воздушную тревогу объявили в еще двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины днем во вторник, 8 ноября. Как сообщает ТАСС, сейчас сирены оповещения звучат в Винницкой и Житомирской областях.
Ранее предупреждение начало действовать в трех южных регионах страны — Кировоградской, Николаевской и Одесской. Тревога там до сих пор не снята.
Также ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской области. Незадолго до этого они прогремели еще в пяти городах Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области.
Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по информации российских силовых ведомств, стоят украинские спецслужбы. Их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В Минобороны РФ подчеркивали, что все назначенные цели успешно поражаются с помощью высокоточного оружия.