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21 минуту назад

Претендентка на пост генсека НАТО оказалось внучкой украинского националиста

Алиса Селезнёва

Дед претендентки на место нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберг вице-премьера Канады Христи Фриланд был главным редактором профашисткой украинской газеты в Польше. Об этом пишет «Комсомольская правда».

1 октября должен был уйти в отставку нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако в ходе саммита лидеры стран альянса продлили его полномочия до 30 сентября 2023 года. В СМИ обсуждалось, что следующим генсеком организации может стать женщина. После появилась информация о том, что на пост генерального секретаря может претендовать этническая украинка Христи Фриланд. По данным канадского телеканала CBC, ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.

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При этом весьма интересна семья Христи Фриланд. Ее родители на Украине никогда не были. Отец - Дональд Фриланд - родился и вырос в канадской семье с шотландскими корнями. А мать - Галина Хомяк - родилась в Западной Германии в украиноязычной семье.

А вот дед Христи Фриланд по материнской линии - Михайло Хомяк – весьма примечательная фигура. В годы Второй мировой войны он был главным редактором ежедневной газеты «Краковские вести» («Краковські вісті»), издававшейся в Польше на украинском языке.

Печаталась газета при финансовой поддержке нацистской Германии и, по разным источникам, находилась в сфере интересов Йозефа Геббельса.

В 1944 году редакция газеты и ее руководитель бежали из Польши в Австрию. Последний номер нацистского издания был выпущен в конце марта 1945 года.

В мире,Галина Хомяк,Йозеф Геббельс,Йенс Столтенберг,Демократическая партия США,НАТО,
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