Сорос стал главным индивидуальным спонсором Демократической партии США

Американский банкир Джордж Сорос занял первое место в списке индивидуальных политических спонсоров, пожертвовав более 128,4 млн долларов Демократической партии США. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации OpenSecrets.

По данным организации, Сорос пожертвовал демократам в период с 2021 по 2022 год 128 475 971 доллар. Отмечается, что более 126,75 млн долларов составляют внешние деньги.

Увеличение взносов связывают с промежуточными выборами в Конгресс. На данный момент демократы располагают большинством в обеих палатах.