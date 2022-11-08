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45 минут назад

Джордж Сорос стал главным индивидуальным спонсором Демократической партии США

Российская Газета

Американский банкир Джордж Сорос занял первое место в списке индивидуальных политических спонсоров, пожертвовав более 128,4 млн долларов Демократической партии США. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации OpenSecrets.

Сорос стал главным индивидуальным спонсором Демократической партии США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным организации, Сорос пожертвовал демократам в период с 2021 по 2022 год 128 475 971 доллар. Отмечается, что более 126,75 млн долларов составляют внешние деньги.

Увеличение взносов связывают с промежуточными выборами в Конгресс. На данный момент демократы располагают большинством в обеих палатах.

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Ранее обозреватель American Thinker Брайан Каменкер заявлял, что Соединенными Штатами вместо Джо Байдена управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций.

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