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38 минут назад

На Украине потренировались ликвидировать последствия ядерного удара

Lenta.ru

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.

На Украине потренировались ликвидировать последствия ядерного удара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что в организации тренировочных мероприятий приняли участие представители главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, в рамках учений «была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москва заверила Анкару в отсутствии планов применять ядерное оружие в украинском конфликте.

«Украинская сторона, в свою очередь, опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия"», — добавил он.

В мире,Ибрагим Калын,
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