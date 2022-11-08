На Украине потренировались ликвидировать последствия ядерного удара

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Он отметил, что в организации тренировочных мероприятий приняли участие представители главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, в рамках учений «была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москва заверила Анкару в отсутствии планов применять ядерное оружие в украинском конфликте.