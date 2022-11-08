На Украине заявили о желании Зеленского признать новые субъекты РФ в обмен на мир

«По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию и вариант отказа от юго-востока Украины в пользу Москвы , потери выхода к Черному и Азовскому морям, нейтральный статус Украины, частичное признание (не отрицание) новых субъектов РФ. Если Зеленскому сохранят власть и будет полное прекращение боевых действий», — написал Кива в своем telegram-канале.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее в состав России вошла Херсонская область, часть Запорожья и Донбасса. Отказ Украины от этих территорий является одним из возможных вариантов решения конфликта, на который могут повлиять США, сообщал The American Conservative. Условия должен выдвигать Киев, а не Москва, цитирует Life верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Украина и Россия могут заключить перемирие на время зимы, потому что это будет соответствовать военным целям двух сторон, передает сайт MK.RU заявление бывшего дипломата США Майкла Киммейджа.