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«США исчезнут после 2032 года»

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Американский экономический аналитик-самоучка Мартин Армстронг (провел 11 лет в тюрьме за обман инвесторов и сокрытие активов от регулирующих органов) считает, что США исчезнут после 2032 года из-за коррумпированности властей. Об этом сообщается в статье, опубликованной на его сайте.

По мнению Армстронга, фальсификации на промежуточных выборах в Конгресс были огромны, это может привести к тому, что президентские выборы 2024 года не состоятся. «Соединенных Штатов не будет после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается. Республики всегда заканчиваются абсолютной коррупцией. Мы только что видели, как то же самое произошло в Бразилии», - заявил Армстронг. Он считает, что подобные сценарии попытаются реализовать в России и Китае, чтобы «вывести из эксплуатации как можно больше нефтяных мощностей».

ЕС поставил Украине условия для 18 миллиардов евро помощи

Евросоюз 9 ноября предложит новый механизм предоставления финансовой помощи Украине на 18 миллиардов евро, сообщает Bloomberg. Средства поступят Киеву на условиях соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Пакет помощи на 18 миллиардов должен обеспечить упорядоченное финансирование Украины после нескольких месяцев задержек со стороны ЕС. Новый механизм также призван подготовить почву для проведения восстановительных работ. Ранее сообщалось, что ЕС планирует выделить Киеву значительную часть бюджетной помощи на 2023 год в виде кредитов на 18 миллиардов (в эту сумму не входят поставки оружия и помощь на восстановление).

В Болгарии потребовали выгнать недовольных украинцев

Болгарские интернет-пользователи раскритиковали украинцев, жалующихся на условия жизни в стране, и потребовали, чтобы «избалованных» беженцев выгнали. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на читателей газеты Dnes.dir.bg.

Издание рассказало о 35 украинских беженцах, которы пожаловались на выселение из отелей в буферный центр в Елхово. Dnes отмечает, что это временные меры, но беженцев возмутило, что в буфетном центре недостаточно организован быт и нет доступа к медицинской помощи. Один из болгарских пользователей отметил, что украинцы «могут уехать в любой уголок Европы, куда захотят, автобусы, самолеты - и их как не бывало, сколько можно мучиться». Другой комментатор отметил, что болгарские пенсионеры «живут в условиях похуже и не жалуются». По его мнению, беженцам достаточно безопасности, еды и крыши над головой, а «отели, интернет и сауна» - не главное.

«Путин забудет о приличиях и снова урежет поставки газа»

Цены на газ в ЕС резко упали с конца августа (примерно на 60 процентов): во время летних каникул цены были на уровне 204 евро за мегаватт-час, теперь - 130 евро. Однако Европа еще слишком далека от конца энергетического кризиса, ситуация может ухудшиться со дня на день, считает словацкий портал Pravda.

По версии газеты, президент РФ Владимир Путин может в конце концов забыть о приличиях и экстремально урезать поставки энергоресурсов. В «тотальной энергетической войне» Россия «больше не будет заботиться о своих источниках дохода или о том, кто ее союзники». Pravda привела один из экстремальных сценариев, согласно которому закрыться может даже «Турецкий поток», последняя газовая ветка в Европу. Если это произойдет, Европе будет не хватать до 15 миллиардов кубометров газа ежегодно. Если при этом французские ядерные реакторы не запустятся, а угольные электростанции продолжат работать с перебоями, весь ЕС будут ждать десятки часов отключений электричества.

У NASA возникли проблемы с космическим грузовиком Cygnus

Космический грузовик Cygnus Cargo не смог развернуть одну из двух солнечных батарей вскоре после запуска к Международной космической станции (МКС), сообщает Gizmodo. Космический корабль компании Northrop Grumman был запущен 7 ноября с космического порта Virginia Space, он перевозит 3,7 тысячи килограммов груза на МКС (в основном оборудование для научных экспериментов) и должен прибыть на орбитальную станцию 9 ноября.