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16 минут назад

Китай отменил выступление лидера ЕС, критиковавшего Россию

Ura.Ru

Китайские власти отменили выступление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, не показав записанное им видеообращение на открытии крупной торговой выставки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс. Известно, что в заранее записанном ролике Мишель критиковал российскую специальную операцию на Украине.

Китай отменил выступление критиковавшего Россию лидера ЕС
Фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАССHANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«По просьбе китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано. Мы решили эту проблему по нормальным дипломатическим каналам», — приводит агентство слова пресс-секретаря Мишеля Баренда Лейтса.

Агентство отмечает, что предварительно записанное видео европейского лидера должно было стать одним из выступлений мировых лидеров и глав международных организаций на церемонии.

США возмутились поездкой Шольца в Китай

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Также Си Цзиньпин отметил, что в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.

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