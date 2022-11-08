Китай отменил выступление критиковавшего Россию лидера ЕС

Китайские власти отменили выступление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, не показав записанное им видеообращение на открытии крупной торговой выставки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс. Известно, что в заранее записанном ролике Мишель критиковал российскую специальную операцию на Украине.

Фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«По просьбе китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано. Мы решили эту проблему по нормальным дипломатическим каналам», — приводит агентство слова пресс-секретаря Мишеля Баренда Лейтса.

Агентство отмечает, что предварительно записанное видео европейского лидера должно было стать одним из выступлений мировых лидеров и глав международных организаций на церемонии.