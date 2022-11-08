В Харькове приостановили работу метро

«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», - говорится в сообщении Харьковского метрополитена.
По какой именно причине приостановлено движение, не уточняется.
Ранее движение поездов в метро Харькова уже приостанавливалось. Причиной стали проблемы с энергоснабжением. Как сообщили в энергохолдинге ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.
Кроме того, метрополитен в городе приостанавливал работу 18 октября. Причиной послужили взрывы в городе. 20 октября для экономии электричества в метро Харькова отключили почти все эскалаторы.