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33 минуты назад

СМИ: в Харькове остановлена работа метро

Елена Прошина

В метрополитене Харькова временно остановлено движение поездов. Об этом пишет РИА Новости.

В Харькове приостановили работу метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», - говорится в сообщении Харьковского метрополитена.

По какой именно причине приостановлено движение, не уточняется.

Ранее движение поездов в метро Харькова уже приостанавливалось. Причиной стали проблемы с энергоснабжением. Как сообщили в энергохолдинге ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.

Кроме того, метрополитен в городе приостанавливал работу 18 октября. Причиной послужили взрывы в городе. 20 октября для экономии электричества в метро Харькова отключили почти все эскалаторы.

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