В Харькове приостановили работу метро

В метрополитене Харькова временно остановлено движение поездов. Об этом пишет РИА Новости.

«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», - говорится в сообщении Харьковского метрополитена.

По какой именно причине приостановлено движение, не уточняется.

Ранее движение поездов в метро Харькова уже приостанавливалось. Причиной стали проблемы с энергоснабжением. Как сообщили в энергохолдинге ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.