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19 минут назад

Белый дом: США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых

RT на русскомиещё 4

США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых, не получив «желаемого ответа» на изначальное предложение.

США предложили России «альтернативные пути» по обмену заключенных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В американской администрации отметили, что правительство США сделало «существенное предложение» российской стороне о разрешении ситуации вокруг задержаний американских граждан.

«В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед по всем возможным каналам», — говорится в заявлении.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу прокомментировать арест Усса заявила, что стороны продолжат диалог по заключённым.

В мире,Александр Усс,Администрация США,Министерство юстиции США,
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