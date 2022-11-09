РФ ожидает от МАГАТЭ продолжения мониторинга объектов Украины

Россия ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ ) продолжит осуществлять мониторинг объектов Украины на предмет ведения работ по созданию «грязной бомбой». Об этом сообщил представитель российской делегации Александр Шевченко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за этот год.
Как рассказал Шевченко, российская сторона приняла к сведению данные МАГАТЭ о проведенных инспекциях.
По его словам, у Украины имеются необходимые производственная база и научный потенциал для создания «грязной бомбы».
«Исходим из того, что подобные проверки — только начало, агентство продолжит осуществлять самый плотный контроль за любыми возможными признаками отклонения Киева от выполнения своих соглашений о гарантиях с агентством», — сказал представитель российской делегации.
Он также добавил, что Россия призывает международное агентство обращать «самое пристальное внимание» на любую информацию о возможных провокациях с применением подобного вида оружия.