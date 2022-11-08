В Харькове приостановили работу метро

В Харьковском метрополитене сообщили о приостановке движения поездов, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в заявлении.
Причины прекращения движения не уточняются.
В сентябре работа харьковского метро приостанавливалась из-за проблем с энергоснабжением. В Полтаве в тот день также из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.
Как сообщал украинский энергохолдинг ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в центральном и северном регионах Украины, Харьковская область расположена на северо-востоке страны.