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53 минуты назад

В Харькове приостановили работу метро

Газета.Ru

В Харьковском метрополитене сообщили о приостановке движения поездов, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Харькове приостановили работу метро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в заявлении.

Причины прекращения движения не уточняются.

В сентябре работа харьковского метро приостанавливалась из-за проблем с энергоснабжением. В Полтаве в тот день также из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.

Как сообщал украинский энергохолдинг ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в центральном и северном регионах Украины, Харьковская область расположена на северо-востоке страны.

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