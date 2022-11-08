В Харькове приостановили работу метро

В Харьковском метрополитене сообщили о приостановке движения поездов, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в заявлении.

Причины прекращения движения не уточняются.

В сентябре работа харьковского метро приостанавливалась из-за проблем с энергоснабжением. В Полтаве в тот день также из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.