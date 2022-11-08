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30 минут назад

Фон дер Ляйен заявила о новой главе в отношениях Казахстана и ЕС

Газета.Ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала новой главой в отношениях между Казахстаном и Европейским союзом меморандум о взаимопонимании, подписанный сторонами в египетском Шарм-эш-Шейхе на полях конференции ООН по климату COP27. Ее слова приводит Bloomberg.

Фон дер Ляйен заявила о новой главе в отношениях Казахстана и ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По сути, мы открываем новый раздел в наших и так глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Европейский союз, безусловно, является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане, на долю которого приходится 60% прямых иностранных инвестиций», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии выразила надежду, что новый меморандум расширит отношения Казахстана и ЕС и приведет их в соответствие с общими приоритетами обеих сторон. По ее словам, Астана и Брюссель намерены продолжить сотрудничество в сырьевой сфере, производстве аккумуляторов и водородной энергетике.

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