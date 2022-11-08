США возмутились поездкой Шольца в Китай

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается США как угроза. Как пишет китайская газета "Хуаньцю шибао", Вашингтон буквально раздражен взаимодействием КНР со странами Европейского союза.

"Это не только первый визит в Китай "нового" премьер-министра, вступившего в должность в конце прошлого года, но и первая встреча лидеров Китая и Европы после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая", - пишет издание.

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Визит был коротким, он "плодотворным": например, стороны объявили, что создадут новый механизм сотрудничества в решении проблемы изменения климата, решили укрепить сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса, ускорить возобновление коммерческих авиарейсов между странами, а также способствовать дальнейшему обмену рабочей силой. Впервые за три года премьер-министры двух стран провели личный и углубленный обмен мнениями с предпринимателями обеих сторон.

"Конечно, это определенно не та схема китайско-европейских отношений, которую хотят видеть Соединенные Штаты, застрявшие в порочном круге сдерживания Китая", - пишет издание. В статье подчеркивается, что Вашингтон всеми силами пытается заставить и Европу "сдерживать Китай". "Надо сказать, что начало украинского кризиса предоставило США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений", - говорится в статье.

По данным издания, перед визитом Шольца в Китай шумиха в ФРГ вокруг китайских компаний, приобретающих акции терминала в порту Гамбурга, "несомненно, довела "синофобию" до новой кульминации".

"В Германии тщательно выстроенная поколениями система китайско-германского сотрудничества и стратегического партнерства стала "первородным грехом". Говоря о китайско-германском сотрудничестве, некоторые политики вынуждены называть это "угрозой национальной безопасности", - пишет "Хуаньцю шибао".