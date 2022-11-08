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37 минут назад

"Хуаньцю шибао": США возмутились поездкой канцлера Германии Шольца в Китай

Российская Газета

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китай воспринимается США как угроза. Как пишет китайская газета "Хуаньцю шибао", Вашингтон буквально раздражен взаимодействием КНР со странами Европейского союза.

США возмутились поездкой Шольца в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это не только первый визит в Китай "нового" премьер-министра, вступившего в должность в конце прошлого года, но и первая встреча лидеров Китая и Европы после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая", - пишет издание.

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Визит был коротким, он "плодотворным": например, стороны объявили, что создадут новый механизм сотрудничества в решении проблемы изменения климата, решили укрепить сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса, ускорить возобновление коммерческих авиарейсов между странами, а также способствовать дальнейшему обмену рабочей силой. Впервые за три года премьер-министры двух стран провели личный и углубленный обмен мнениями с предпринимателями обеих сторон.

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"Конечно, это определенно не та схема китайско-европейских отношений, которую хотят видеть Соединенные Штаты, застрявшие в порочном круге сдерживания Китая", - пишет издание. В статье подчеркивается, что Вашингтон всеми силами пытается заставить и Европу "сдерживать Китай". "Надо сказать, что начало украинского кризиса предоставило США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений", - говорится в статье.

По данным издания, перед визитом Шольца в Китай шумиха в ФРГ вокруг китайских компаний, приобретающих акции терминала в порту Гамбурга, "несомненно, довела "синофобию" до новой кульминации".

"В Германии тщательно выстроенная поколениями система китайско-германского сотрудничества и стратегического партнерства стала "первородным грехом". Говоря о китайско-германском сотрудничестве, некоторые политики вынуждены называть это "угрозой национальной безопасности", - пишет "Хуаньцю шибао".

Однако в ходе своего визита в Китай Шольц дал понять, что Китай является важным торгово-экономическим партнером Германии и ЕС, и немецкая сторона готова и впредь укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество с Пекином, заключает издание.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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