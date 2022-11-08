Сунак отказался от заявленных планов пересмотра законов ЕС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от обещаний в течение первых 100 дней пересмотреть или отменить все акты Евросоюза в рамках свода законов страны после выхода из сообщества. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По ее данным, премьер отказался от амбициозных планов после выявления еще 1,4 тыс. европейских законодательных актов. Теперь, как выяснилось, необходимо рассмотреть в общей сложности 3,8 тыс. документов.

Как утверждает министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шэппс, для выполнения подобного плана потребовались бы еще сотни сотрудников. Несмотря на то, что пересмотр законов, по его словам, "важен для ускорения реформирования законодательства", на это ушло бы слишком много времени. Эксперты также предупреждают, что дерегулирование может привести к дополнительным расходам.