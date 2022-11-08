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19 минут назад

В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса

Мария Иванова

Бывший помощник финского премьер-министра Дмитрий Квинтус потребовал исключить упоминания России из Уголовного кодекса Финляндии. Об этом сообщает Iltalehti.

В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Финляндии до сих пор действует Уголовный кодекс времен императора Александра III. Свод законов от 1889 года начинается словами «Мы, Александр III, Божиею поспешествующею милостию, Император и Самодержец Всероссийский, настоящим желаем утвердить следующий уголовный закон для Великого княжества Финляндского…».

Квинтус подчеркнул, что в обществе сейчас идет дискуссия, в достаточной ли мере финское законодательство соответствует современным ценностям.

Он отметил, что после Конституции наиболее важными законами финского государства являются уголовные законы. Финский УК прошел через обширные реформы с 1976 года, но до сих пор «имеет исторический пережиток 1889 года».

«Я твердо убежден, что ссылки на Россию и российского императора должны быть удалены из Уголовного кодекса Финляндии. Парламент может внести изменения, если захочет, и я верю, что мое предложение получит широкую поддержку со стороны разных партий», - заявил Квинтус.

По его мнению, такое решение не было бы попыткой переписать историю.

«Как любитель истории, я всегда подчеркиваю, что историю невозможно стереть, но я думаю, что действующее уголовное законодательство Финляндии - неподходящее место для отсылок к России», - заключил он.

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