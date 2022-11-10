В ЕП уличили ЕС в отсутствии системного плана по украинским беженцам

Руководство Евросоюза не имеет никакого системного плана по работе с беженцами, прибывающими в страны объединения из Украины, считает депутат Европарламента Яна Тоом, передает ERR.
По ее словам, власти той же Польши самостоятельно готовятся к возможной "зимней волне" миграции с украинской территории, поскольку как будет развиваться ситуация в республике неизвестно. Как отметила Тоом, одной из проблем для ЕС в подобных условиях является положение о временной защите, согласно которой человек может выбрать страну для въезда в Евросоюз, где он просит статус беженца, и его нельзя заставить никуда уехать оттуда.
"Мы не можем сказать украинцу, который выбрал Латвию, ехать в Болгарию. Он не поедет. И это проблема", - указала евродепутат.
При этом Тоом добавила, что переезд даже всего населения Украины в ЕС в теории может не стать проблемой для объединения. По ее мнению, в подобных условиях "ничего не произойдет".
"По состоянию на 1 ноября в Европу бежало около восьми миллионов украинцев, что составляет 1,7 процента населения Европы. Даже если вся Украина переедет, ничего не произойдет. Конечно, это невозможно, и они не переедут", - подчеркнула евродепутат.
Ранее СМИ сообщили, что украинские беженцы вызвали конфликт в Европе из-за неравенства с другими мигрантами.