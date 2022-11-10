В ЕП уличили ЕС в отсутствии системного плана по украинским беженцам

По ее словам, власти той же Польши самостоятельно готовятся к возможной "зимней волне" миграции с украинской территории, поскольку как будет развиваться ситуация в республике неизвестно. Как отметила Тоом, одной из проблем для ЕС в подобных условиях является положение о временной защите, согласно которой человек может выбрать страну для въезда в Евросоюз, где он просит статус беженца, и его нельзя заставить никуда уехать оттуда.