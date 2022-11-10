В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
59 минут назад

В ЕП уличили ЕС в отсутствии системного плана по украинским беженцам

Газета.Ruиещё 1

Руководство Евросоюза не имеет никакого системного плана по работе с беженцами, прибывающими в страны объединения из Украины, считает депутат Европарламента Яна Тоом, передает ERR.

В ЕП уличили ЕС в отсутствии системного плана по украинским беженцам
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

По ее словам, власти той же Польши самостоятельно готовятся к возможной "зимней волне" миграции с украинской территории, поскольку как будет развиваться ситуация в республике неизвестно. Как отметила Тоом, одной из проблем для ЕС в подобных условиях является положение о временной защите, согласно которой человек может выбрать страну для въезда в Евросоюз, где он просит статус беженца, и его нельзя заставить никуда уехать оттуда.

"Мы не можем сказать украинцу, который выбрал Латвию, ехать в Болгарию. Он не поедет. И это проблема", - указала евродепутат.

При этом Тоом добавила, что переезд даже всего населения Украины в ЕС в теории может не стать проблемой для объединения. По ее мнению, в подобных условиях "ничего не произойдет".

"По состоянию на 1 ноября в Европу бежало около восьми миллионов украинцев, что составляет 1,7 процента населения Европы. Даже если вся Украина переедет, ничего не произойдет. Конечно, это невозможно, и они не переедут", - подчеркнула евродепутат.

Ранее СМИ сообщили, что украинские беженцы вызвали конфликт в Европе из-за неравенства с другими мигрантами.

В мире,Санкции,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители