В Венгрии призвали выйти из НАТО и Евросоюза из-за поддержки Украины

По мнению Тюрмера, США хотят не мира, а продолжения конфликта на Украине. Американцы не готовы смириться с тем, что мир уже не такой, каким они его хотят видеть, считает коммунист. Также председатель партии отметил, что «НАТО так и не принесла Венгрии мира с тех пор, как страна стала членом альянса».