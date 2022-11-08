В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
11 минут назад

В Венгрии хотят выйти из НАТО из-за поддержки Украины

Ura.Ru

Венгрия должна выйти из Европейского союза (ЕС) и НАТО, так как организации провоцируют эскалацию конфликта, поддерживая поставки помощи Украине. Об этом заявил председатель Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмер.

В Венгрии призвали выйти из НАТО и Евросоюза из-за поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Долой угрозу ядерной войны. Давайте покинем НАТО, давайте покинем Европейский Союз, Венгрия должна быть независимой. Долой Америку, долой господство США, долой инфляцию, долой капитализм», — приводит слова Дьюла Тюрмера и представителей других организаций портал Index.

По мнению Тюрмера, США хотят не мира, а продолжения конфликта на Украине. Американцы не готовы смириться с тем, что мир уже не такой, каким они его хотят видеть, считает коммунист. Также председатель партии отметил, что «НАТО так и не принесла Венгрии мира с тех пор, как страна стала членом альянса».

В США узнали о планах Украины «захватить Крым»

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит усилия ЕС по оказанию помощи Украине совместными средствами. Эта позиция возникла из-за борьбы Будапешта за доступ к фондам восстановления, задержанным из-за спора о верховенстве закона.

В мире,СВО,Петер Сийярто,НАТО,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители