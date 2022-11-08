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16 минут назад

США подтвердили контакты с Москвой по ядерному оружию

Елена Прошина

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что не так давно поддерживал контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Об этом заявил сам советник в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям, пишет РИА Новости.

США подтвердили контакты с Москвой по ядерному оружию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», - сказал Салливан.

Таким образом советник президента США прокомментировал публикацию Wall Street Journal, где говорилось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и расширения конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сведения «уткой» и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.

В свою очередь, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «люди много что утверждают», добавив, что «обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией».

В мире,Джейк Салливан,Николай Патрушев,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,
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