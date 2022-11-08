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26 минут назад

В Китае зафиксировали новую волну COVID-19

ТАСС

За минувшие сутки в Китае выявили более чем 7,6 тыс. новых случаев заражения (включая бессимптомные) - максимальный прирост с начала мая. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В Китае зафиксировали новую волну COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из опубликованной статистики следует, что в медицинских учреждениях страны проходят лечение 48 275 заразившихся (в том числе 41 031 бессимптомник). Это почти в 30 раз больше, чем год назад.

Сейчас инфицированные есть на территории всех административных единиц материкового Китая на уровне провинции, автономного района и города центрального подчинения. Более чем 96% из заразившихся подхватили вирус от локальных источников, и только 4% - завозные случаи. При этом, как следует из официальных данных, в ноябре 2021 года треть регионов страны не имела местных случаев заражения.

В последнее время наиболее сложная обстановка в плане распространения COVID-19 наблюдается в южной провинции Гуандун и в двух автономных районах - во Внутренней Монголии (север) и в Синьцзяне (северо-запад). На указанные три региона приходится примерно 50% всех лиц с коронавирусным заболеванием (включая бессимптомников), на текущий момент помещенных в КНР в специальные больницы.

Правительство Китая сохраняет жесткие меры антиковидного контроля. Например, на транспорте и в общественных местах в Пекине обязательно ношение масок, для населения регулярно проводятся тесты на ковид, в магазинах и всех прочих общественных заведениях на входе обязательно проверяют "код здоровья" - программу на смартфоне, которая подтверждает, что человек за последние несколько дней официально не подвергался воздействию эпидемических факторов. В стране насчитывается порядка 5,7 тыс. жилых зон с повышенным (высоким или средним) риском заражения, в то время как ровно год назад их было чуть больше 70.

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