В Китае зафиксировали новую волну COVID-19

За минувшие сутки в Китае выявили более чем 7,6 тыс. новых случаев заражения (включая бессимптомные) - максимальный прирост с начала мая. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из опубликованной статистики следует, что в медицинских учреждениях страны проходят лечение 48 275 заразившихся (в том числе 41 031 бессимптомник). Это почти в 30 раз больше, чем год назад.

Сейчас инфицированные есть на территории всех административных единиц материкового Китая на уровне провинции, автономного района и города центрального подчинения. Более чем 96% из заразившихся подхватили вирус от локальных источников, и только 4% - завозные случаи. При этом, как следует из официальных данных, в ноябре 2021 года треть регионов страны не имела местных случаев заражения.

В последнее время наиболее сложная обстановка в плане распространения COVID-19 наблюдается в южной провинции Гуандун и в двух автономных районах - во Внутренней Монголии (север) и в Синьцзяне (северо-запад). На указанные три региона приходится примерно 50% всех лиц с коронавирусным заболеванием (включая бессимптомников), на текущий момент помещенных в КНР в специальные больницы.