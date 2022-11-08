Китай захлестнула новая волна COVID-19

Китай в последние недели захлестнула очередная мощная волна коронавируса, сейчас в медучреждениях лечатся почти в 30 раз больше инфицированных, чем год назад, за минувшие сутки власти выявили более чем 7,6 тыс. новых случаев заражения (включая бессимптомные) – максимальный прирост с начала мая, свидетельствуют данные госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из данных статистики следует, что в медицинских учреждениях страны проходят лечение 48 275 заразившихся (в том числе 41 031 бессимптомных). Это почти в 30 раз больше, чем ровно год назад. Таким образом, несмотря на все антиковидные ограничения, эпидемическая ситуация в КНР продолжает ухудшаться, передает ТАСС.

Более чем 96% из заразившихся подхватили вирус от локальных источников, и только 4% – завозные случаи. В последнее время наиболее сложная обстановка в плане распространения COVID наблюдается в двух автономных районах – во Внутренней Монголии (север) и в Синьцзяне (северо-запад) и южной провинции Гуандун. На указанные три региона приходится примерно 50% всех лиц с коронавирусным заболеванием (включая бессимптомников), на текущий момент помещенных в КНР в специальные больницы.