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53 минуты назад

В США допустили заключение зимнего перемирия между Россией и Украиной

Lenta.ru

Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, поскольку это будет отвечать военным целям обеих сторон. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж.

Специалист предположил, что на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. По его словам, Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года. С этой точки зрения гораздо выше вероятность заключения сторонами зимнего перемирия.

«Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — допустил он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта

5 ноября Зеленский заявил, что Украина готова «к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее». До этого президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалог.

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