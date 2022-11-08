Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, поскольку это будет отвечать военным целям обеих сторон. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж.

Специалист предположил, что на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. По его словам, Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года. С этой точки зрения гораздо выше вероятность заключения сторонами зимнего перемирия.

«Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — допустил он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.