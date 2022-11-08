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24 минуты назад

Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины

Елена Прошина

В трех регионах Украины прогремели мощные взрывы, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Громкие звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе Кременчуга Полтавской области.

Также очевидцы заявили о взрывах в Пятихатках, Вольногорске и Желтых Водах в Днепропетровской области.

Ранее воздушная тревога была объявлена на юге, востоке и в центре страны.

Напомним, ясновидящая Юлия Перо назвала предполагаемую дату окончания конфликта вокруг Украины. По ее словам, к концу 2023 года большинство вопросов между Москвой и Киевом удастся урегулировать, однако только спустя еще два года конфликтные отношения России с западными странами будут разрешены.

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