Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины

В трех регионах Украины прогремели мощные взрывы, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Речь идет о Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Громкие звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе Кременчуга Полтавской области.
Также очевидцы заявили о взрывах в Пятихатках, Вольногорске и Желтых Водах в Днепропетровской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена на юге, востоке и в центре страны.
Напомним, ясновидящая Юлия Перо назвала предполагаемую дату окончания конфликта вокруг Украины. По ее словам, к концу 2023 года большинство вопросов между Москвой и Киевом удастся урегулировать, однако только спустя еще два года конфликтные отношения России с западными странами будут разрешены.