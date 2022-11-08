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28 минут назад

В США Байдена сравнили с Пиноккио из-за ложных заявлений

Lenta.ruиещё 1

Президенту США Джо Байдену присвоили звание Bottomless Pinocchio («Абсолютный Пиноккио»). Такое решение приняла газета The Washington Post (WP) из-за ложных заявлений главы государства.

В США Байдена сравнили с Пиноккио из-за ложных заявлений
Фото: ТАССТАСС

Издание учредило это звание для фейковых или вводящих в заблуждение заявлений, которые повторяются так часто, что их можно признать «формой пропаганды». Предыдущим обладателем статуса «Абсолютный Пиноккио» является экс-президент США Дональд Трамп.

Байден периодически напоминает, что он провел «много времени» с лидером КНР Си Цзиньпином, проехав с ним 17 тысяч миль. По данным газеты, доказательства этим словам не существуют. При этом Байден повторяет этот тезис несмотря на заявление Белого дома о том, что его слова «не были точными».

«Теперь Байден заработал своего собственного "Абсолютного Пиноккио"», — подчеркивает The Washington Post.

Среди других ложных утверждений Байдена журналисты указали его словам о том, что стоимость бензина в стране составляла пять долларов за галлон во время его вступления на пост президента. Несоответствующим правде посчитали его обещание, что «впервые за десять лет» американским пенсионерам произведут крупнейшую за десять лет индексацию пенсий.

В конце октября Байден снова назвал себя рекордсменом по общению с Си Цзиньпином.

«Я провел больше времени с Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер — 78 часов, только он и я», — подчеркнул американский лидер.

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