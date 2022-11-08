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56 минут назад

Трамп готовится сделать «важное заявление»

Свободная пресса

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что 15 ноября выступит с «важным заявлением». Речь политик произнесет из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп анонсировал «важное заявление»
Фото: ТАССТАСС

«15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в Палм-Бич во Флориде», - сообщил Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо.

Ранее Дональд Трамп заявил, что больше года назад в США наступил коммунизм. Об этом говорит юридическое преследование администрацией Байдена политических соперников, уверен он.

«Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», — сказал он.

В мире,Дональд Трамп,
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