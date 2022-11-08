Трамп анонсировал «важное заявление»

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что 15 ноября выступит с «важным заявлением». Речь политик произнесет из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
«15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в Палм-Бич во Флориде», - сообщил Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо.
Ранее Дональд Трамп заявил, что больше года назад в США наступил коммунизм. Об этом говорит юридическое преследование администрацией Байдена политических соперников, уверен он.
«Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», — сказал он.