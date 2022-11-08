ООН объяснила свои планы на Украину

Организация Объединенных Наций (ООН) продолжит оказывать властям Украины гуманитарное содействие, насколько это возможно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на брифинге представителя офиса генсекретаря всемирной организации Стефани Трембле.
Журналисты ей задали вопрос, готова ли ООН помочь в случае эвакуации жителей Киева при длительном отключении электроснабжения. Она ответила, что в организации сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия, используя для этого все свои возможности. Отмечается, что несколько дней назад перед Советом Безопасности ООН выступил координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун.
«Была большая обеспокоенность», — отметила Трембле.
«ООН по-прежнему делает все возможное для того, чтобы <...> помочь как можно больше в плане гуманитарного содействия», — подчеркнула представитель всемирной организации.
Ранее сообщалось, что из-за отсутствия возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины зимой есть необходимость эвакуировать часть жителей Киева. Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, в настоящее время без электричества остаются более 4,5 млн граждан страны.