ООН объяснила свои планы на Украину

Журналисты ей задали вопрос, готова ли ООН помочь в случае эвакуации жителей Киева при длительном отключении электроснабжения. Она ответила, что в организации сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия, используя для этого все свои возможности. Отмечается, что несколько дней назад перед Советом Безопасности ООН выступил координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун.