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12 минут назад

В Италии заявили о низшей точки в отношениях с России за историю

Lenta.ru

Отношения между Россией и Италией достигли низшей точки за историю. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

В Италии заявили о низшей точки в отношениях с России за историю
Фото: ТАССТАСС

По его словам, после 24 февраля 2022 года отношения между Москвой и Римом значительно ухудшились. При этом новое правительство Италии, возглавляемое правым политиком Джорджей Мелони, и по риторике, и по существу следует тому же курсу в отношении России, что и ее предшественник.

«Рим мог бы сыграть определенную роль в урегулировании конфликта, но в этом случае он должен занять позицию, аналогичную позиции Анкары», — подчеркнул Грациани.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о необходимости встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом дипломат отметил, что мира не бывает без справедливости, которая, в свою очередь, «совпадает с территориальной целостностью Украины».

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