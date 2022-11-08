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1 час назад

В США напали на сенатора Теда Круза

Свободная прессаиещё 3

Во время публичного выступления в американском Хьюстоне совершено нападение на сенатора-республиканца Теда Круза. Неизвестный мужчина бросил в политика банку.

В США напали на сенатора Теда Круза
Фото: СоцсетиСоцсети

«Мужчина 33 лет бросил пивную банку в сенатора США Теда Круза. Пивная банка ударила сенатора в грудь и область шеи», - отметила местная полиции в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что нападавшего уже арестовали. Мужчине грозит обвинение в нападении. При этом отмечается, что сенатору не потребовалась медицинская помощь.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что в Самаре мужчина зарезал сотрудницу полиции из-за отказа познакомиться.

В мире,Тед Круз,
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