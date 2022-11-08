Когда США откажутся финансировать НАТО

США могут отказаться от финансирования НАТО уже весной следующего года. Такой прогноз в эфире Соловьёв Live сделал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, данный вариант развития событий может иметь место в том случае, если по итогам выборов в Конгресс безоговорочную и убедительную победу одержат республиканцы.
Как объяснил эксперт, при таком исходе руководство США очень сильно поменяет свою политику. В частности, как предсказал Хазин, американские власти начнут резко сокращать свои расходы, которые касаются поддержания глобальной западной инфраструктуры.
Именно в рамках этих изменений будет полностью прекращено финансирование огромного количества организаций. Одной из них как раз-таки и может стать НАТО, просто в силу того, что Америка уже очертила свой крайний рубеж безопасности, который ограничивается блоком AUKUS. Евросоюз в границы новой зоны безопасности США в рамках новой концепции не входит, пояснил специалист.