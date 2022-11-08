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38 минут назад

Трамп: В США год назад наступил коммунизм

Свободная пресса

По словам бывшего американского президента Дональда Трампа, больше года назад в США наступил коммунизм. Об этом говорит юридическое преследование администрацией Байдена политических соперников, уверен он.

Трамп: В США год назад наступил коммунизм
Фото: ТАССТАСС

«Они (правоохранители. – Авт.) проверили сделки, о которых я уже забыл... Я сказал, что не помню, потому что это было 23 года назад. А они говорят - к нам пришли представители правоохранительных органов из-за сделки, которую мы с вами заключили 23 года назад. Мы уже все перепродали пять раз. Это больные люди, но это то, через что нам приходится проходить. Остановите это, потому что начало коммунизма», - заявит Трамп на митинге своих сторонников в Огайо.

Политик отметил, что социалист в стране пропустили. «Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», - сказал он.

Кроме того, во время своей речи Дональд Трамп сообщил, что из-за политики демократов США стали «страной третьего мира».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не протянут еще два года под властью нынешнего лидера Джо Байдена.

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