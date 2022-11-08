Трамп: В США год назад наступил коммунизм

«Они (правоохранители. – Авт.) проверили сделки, о которых я уже забыл... Я сказал, что не помню, потому что это было 23 года назад. А они говорят - к нам пришли представители правоохранительных органов из-за сделки, которую мы с вами заключили 23 года назад. Мы уже все перепродали пять раз. Это больные люди, но это то, через что нам приходится проходить. Остановите это, потому что начало коммунизма», - заявит Трамп на митинге своих сторонников в Огайо.