"Источники на Даунинг-стрит настаивают, что ничего серьезного не произошло, и все дело просто в запоздалом решении встретиться с представителями Германии и ЮАР", - написал Коул, комментируя появившееся в интернете видео, на котором советники Сунака быстро уводят его со сцены и из зала во время одного из мероприятий конференции.