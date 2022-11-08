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1 час назад

СМИ: Даунинг-стрит отрицает, что Сунак покинул зал на конференции ООН из-за ЧП

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак резко прервал участие в презентации новой природоохранной программы на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе, но это не связано с каким-либо ЧП. Об этом со ссылкой на сотрудников премьерской канцелярии сообщил в понедельник в Twitter обозреватель газеты The Sun Гарри Коул.

"Источники на Даунинг-стрит настаивают, что ничего серьезного не произошло, и все дело просто в запоздалом решении встретиться с представителями Германии и ЮАР", - написал Коул, комментируя появившееся в интернете видео, на котором советники Сунака быстро уводят его со сцены и из зала во время одного из мероприятий конференции.

На видеозаписи видно, что после консультации с сотрудником премьерской канцелярии прямо на сцене глава британского правительства резко встает и без объяснений покидает помещение. Происшествие вызвало вопросы у пользователей социальных сетей, предположивших, что Сунаку могли доложить о чем-то экстраординарном, однако в канцелярии премьера воздерживаются от официальных комментариев.

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