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55 минут назад

Зеленский озвучил России условия для начала переговоров

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что власти России должны выполнить пять условий, чтобы стороны могли начать переговорный процесс по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает «Московский комсомолец».

Зеленский озвучил России условия для начала переговоров
Фото: ТАССТАСС

В своем видеообращении глава государства заявил, что Москва своими действиями «дестабилизирует весь мир». Как считает Зеленский, необходимо заставить Россию прекратить боевые действия на Украине и принудить Москву к переговорам.

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Согласно условиям, которые необходимы для старта переговоров между Россией и Украиной, необходимо восстановить территориальную целостность Украины, уважать Устав ООН, возместить все убытки от боевых действий, наказать всех военных преступников, а также предоставить гарантии того, что РФ снова не начнет военный конфликт с Украиной. Зеленский назвал такие условия «совершенно ясными».

При этом украинский президент не стал уточнять, в каких границах будет обсуждаться будущий статус Украины. Также в своем обращении он не сказал про возвращение Крыма.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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