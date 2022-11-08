Шон Пенн третий раз посетил Киев с начала СВО

Обладатель двух премий "Оскар", американский актер и режиссер Шон Пенн в третий раз с начала спецоперации РФ на Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскар", - написал Зеленский во вторник в своем Telegram-канале.
Планируется, что статуэтка будет находиться на Украине до завершения конфликта.
Как сообщили в пресс-службе Зеленского, стороны обсудили ситуацию в стране. Пенн рассказал, что продолжает свою работу над фильмом про Украину.
25 февраля Зеленский провел первую встречу с Пенном в Киеве, куда актер приехал на съемки фильма о событиях в стране. 27 июня режиссер снова посетил украинскую столицу.