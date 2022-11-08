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15 минут назад

Шон Пенн третий раз посетил Киев с начала спецоперации России на Украине

ТАССиещё 3

Обладатель двух премий "Оскар", американский актер и режиссер Шон Пенн в третий раз с начала спецоперации РФ на Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шон Пенн третий раз посетил Киев с начала СВО
Фото: Telegram-канал Владимира ЗеленскогоTelegram-канал Владимира Зеленского

"На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскар", - написал Зеленский во вторник в своем Telegram-канале.

Планируется, что статуэтка будет находиться на Украине до завершения конфликта.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, стороны обсудили ситуацию в стране. Пенн рассказал, что продолжает свою работу над фильмом про Украину.

25 февраля Зеленский провел первую встречу с Пенном в Киеве, куда актер приехал на съемки фильма о событиях в стране. 27 июня режиссер снова посетил украинскую столицу.

В мире,Владимир Зеленский,Шон Пенн,
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