Шон Пенн третий раз посетил Киев с начала СВО

Обладатель двух премий "Оскар", американский актер и режиссер Шон Пенн в третий раз с начала спецоперации РФ на Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского Telegram-канал Владимира Зеленского

"На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскар", - написал Зеленский во вторник в своем Telegram-канале.

Планируется, что статуэтка будет находиться на Украине до завершения конфликта.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, стороны обсудили ситуацию в стране. Пенн рассказал, что продолжает свою работу над фильмом про Украину.