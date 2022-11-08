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15 минут назад

В Совфеде раскритиковали мечту украинцев о жизни в Евросоюзе

Lenta.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты исследования Киевского международного института социологии, согласно которому 89 процентов граждан Украины видят страну через десятилетие успешной участницей Евросоюза. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

В Совфеде раскритиковали мечту украинцев о жизни в Евросоюзе
Фото: ТАССТАСС

Пушков раскритиковал мечту украинцев о процветании страны в Евросоюзе и назвал ее «жизнью в мифе».

«Уровень общественного самообмана на Украине по-прежнему зашкаливает. В 2014 году большинство там также было убеждено, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло девять лет — и что?» — задумался представитель СовфСовфеда.

Политик добавил, что результат стал противоположным. Так произошло из-за спада производства на Украине, утраты российского рынка и увеличившихся государственных расходов. При этом большинство жителей страны «предпочитают по-прежнему предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза».

«Жизнь в мифе предпочтительней», — заключил он.

Ранее Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине. Он призвал не ждать изменений по этому вопросу после выборов в Конгресс.

В мире,Алексей Пушков,Совет Федерации,ЕС,
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