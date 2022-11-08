В Болгарии возмутились поведением украинских беженцев

Граждане Болгарии возмущены поведением беженцев из Украины, которые недовольны тем, как их принимают в республике, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ресурс Dnes.dir.bg.

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о 35 украинских вынужденных переселенцев, которые были временно перемещены из отелей Созополя в буферный центр в Елхово. Украинцы выразили неудовольствие условия проживания в учреждении, после чего потребовали встречи с местными властями.

Беженцы говорят, что в центре отсутствуют элементарные бытовые условия. Там тесно и нет медицинской помощи. Власти уверяют, что условия проживания хорошие и выразили готовность принять дополнительные группы беженцев. Данная ситуация возмутила жителей Болгарии.