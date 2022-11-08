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37 минут назад

В Болгарии возмутились поведением украинских беженцев

Елена Прошина

Граждане Болгарии возмущены поведением беженцев из Украины, которые недовольны тем, как их принимают в республике, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ресурс Dnes.dir.bg.

В Болгарии возмутились поведением украинских беженцев
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о 35 украинских вынужденных переселенцев, которые были временно перемещены из отелей Созополя в буферный центр в Елхово. Украинцы выразили неудовольствие условия проживания в учреждении, после чего потребовали встречи с местными властями.

Беженцы говорят, что в центре отсутствуют элементарные бытовые условия. Там тесно и нет медицинской помощи. Власти уверяют, что условия проживания хорошие и выразили готовность принять дополнительные группы беженцев. Данная ситуация возмутила жителей Болгарии.

Как пишут читатели ресурса, если украинцам тесно в буферном центре, то они должны вернуться домой, либо переселенцы должны найти работу и самостоятельно платить за аренду жилья. Пользователи интернета также считают, что беженцам из Украины следовало вести себя поскромнее, отмечая, что пенсионеры в Болгарии «живут в условиях похуже и не жалуются».

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