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57 минут назад

В Госдепе сообщили, что США не обсуждают с Россией условия мира на Украине

ТАССиещё 1

Контакты США с Россией касаются двусторонних вопросов, детали мира на Украине не обсуждаются. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Госдепе озвучили детали двусторонних контактов с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Мы не обсуждаем с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей. Мы обсуждаем вопросы, имеющие большую важность для двусторонних отношений - ситуацию с задержанными американцами, статус нашего посольства в Москве", - сказал он.

Прайс добавил, что США не видят необходимости оказывать давление или иным способом склонять Украину к миру, потому что "президент Зеленский сам всегда говорит о переговорном урегулировании".

"Что касается условий мира, кто будет составлять украинскую делегацию, с кем они намерены говорить, это будут решать украинские партнеры", - добавил он.

В мире,Госдеп США,
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