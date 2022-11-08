В Госдепе озвучили детали двусторонних контактов с Россией

Контакты США с Россией касаются двусторонних вопросов, детали мира на Украине не обсуждаются. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы не обсуждаем с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей. Мы обсуждаем вопросы, имеющие большую важность для двусторонних отношений - ситуацию с задержанными американцами, статус нашего посольства в Москве", - сказал он.
Прайс добавил, что США не видят необходимости оказывать давление или иным способом склонять Украину к миру, потому что "президент Зеленский сам всегда говорит о переговорном урегулировании".
"Что касается условий мира, кто будет составлять украинскую делегацию, с кем они намерены говорить, это будут решать украинские партнеры", - добавил он.