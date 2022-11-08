В Госдепе озвучили детали двусторонних контактов с Россией

"Мы не обсуждаем с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей. Мы обсуждаем вопросы, имеющие большую важность для двусторонних отношений - ситуацию с задержанными американцами, статус нашего посольства в Москве", - сказал он.