На Байдена нашли серьезный компромат

Президент США Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр. Об этом сообщил анонимный источник.

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«Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — цитирует слова источника издание Daily Mail.

По его словам, в 2012 году Байден разговаривал с сыном Хантером, а также его партнерами и другими лицами, заинтересованными в азартных играх. При этом анонимный источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал «негласным партнером» в бизнесе сына.