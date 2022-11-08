В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
40 минут назад

Daily Mail: Байдена уличили в участии в азартных играх

Ura.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр. Об этом сообщил анонимный источник.

На Байдена нашли серьезный компромат
Фото: ТАССТАСС

«Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — цитирует слова источника издание Daily Mail.

По его словам, в 2012 году Байден разговаривал с сыном Хантером, а также его партнерами и другими лицами, заинтересованными в азартных играх. При этом анонимный источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал «негласным партнером» в бизнесе сына.

Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Кроме того, в журнале Newsweek писали о том, что помощь лидера США Украине вызывает поводы для беспокойства. Так, автор материала подчеркнул, что Байден активно применяет президентские полномочия на получение средств для помощи Киеву.

В мире,Джозеф Байден,Сенат США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители