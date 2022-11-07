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9 минут назад

Ташева: Киев намерен вернуть Крым политико-дипломатическим путем

Елена Прошина

Украина рассматривает политико-дипломатический путь в вопросе возвращения Крыма в качестве основного механизма. Об этом в интервью The Daily Beast сообщила полномочный представитель президента Владимира Зеленского на полуострове Тамила Ташева.

Киев назвал основной путь «возврата Крыма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основным механизмом возвращения Крыма в состав Украины является политико-дипломатический путь. Но военные компоненты в этой стратегии также не исключены», — сказала Ташева.

По ее словам, украинские спецслужбы прогнозируют, что «Украина сможет захватить полуостров к весне или лету 2023 года».

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Но Ташева считает, что это «может произойти и раньше», особые надежды в вопросе возвращения Крыма она возлагает на «успехи ВСУ на поле боя и подпольную сеть информаторов» на территории полуострова.

Ташева также подчеркнула, что киевские власти планируют преступить к реализации «плана по захвату» Крыма только после прорыва украинских военных на Херсонском направлении.

Ранее стало известно, что администрация Зеленского разрабатывает план по захвату полуострова. Ответственной за его разработку назначали Ташеву.

В мире,Владимир Зеленский,
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