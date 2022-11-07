Новый премьер-министр Израиля Нетаньяху дал обещание Зеленскому

Одержавший победу на парламентских выборах на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как он вступит в должность, сообщает радиостанция Galei Zahal, передает РИА Новости.