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15 минут назад

Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос

Lenta.ru

Одержавший победу на парламентских выборах на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как он вступит в должность, сообщает радиостанция Galei Zahal, передает РИА Новости.

Новый премьер-министр Израиля Нетаньяху дал обещание Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украинский президент Зеленский поговорил с Нетаньяху. В ходе разговора Нетаньяху сказал Зеленскому, что серьезно рассмотрит украинский вопрос», — отмечает радиостанция.

В Совфеде оценили развитие отношений с Израилем после возвращения Нетаньяху

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине необходимо возобновить мирные переговоры. Он выступил против строгих требований для возобновления диалога, призвав не выдвигать радикальных предварительных условий для начала диалога.

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