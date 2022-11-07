ВОЗ уточнила число жертв аномальной жары в Европе

Минувшим летом во всех странах ЕС от последствий высокой температуры воздуха скончались не менее 15 тыс. человек.

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Такие данные привёл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на конференции ООН об изменении климата.

«На основании представленных данных по странам предполагается, что 15 тыс. европейцев умерли именно из-за жары. Почти 4 тыс. смертей зарегистрировано в Испании, более 1 тыс. в Португалии, 3,2 тыс. — в Великобритании, 4,5 тыс. — в Германии», — уточнил Клюге.