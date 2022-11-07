ВОЗ уточнила число жертв аномальной жары в Европе

Минувшим летом во всех странах ЕС от последствий высокой температуры воздуха скончались не менее 15 тыс. человек.
Такие данные привёл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на конференции ООН об изменении климата.
«На основании представленных данных по странам предполагается, что 15 тыс. европейцев умерли именно из-за жары. Почти 4 тыс. смертей зарегистрировано в Испании, более 1 тыс. в Португалии, 3,2 тыс. — в Великобритании, 4,5 тыс. — в Германии», — уточнил Клюге.
Он подчеркнул, что температура в Европе значительно повысилась с 1961 года. Она росла со средней скоростью около 0,5 градуса за десятилетие.