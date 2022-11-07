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9 минут назад

В США раскрыли способ завершения конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что конфликт на Украине не завершится путем решительной военной победы. Слова ведомства приводит ТАСС.

В США раскрыли способ завершения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прайс раскрыл способ завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что им являются переговоры.

Макрон призвал к мирным переговорам по Украине

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский считает единственным способом урегулирования кризиса диалог и дипломатию.

«Это не будет решительной [победой] на поле боя. В итоге это должно быть процессом между Украиной и Россией», — исключил представитель Госдепа.

Прайс отметил, что США планируют оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь и в будущем.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к мирным переговорам по Украине. Он также выступил против строгих требований для возобновления диалога.

«Я думаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия», — подчеркнул он.

В мире,Эммануэль Макрон,Нед Прайс,Владимир Зеленский,Госдеп США,
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