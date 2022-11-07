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54 минуты назад

Javan: надежды США разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке

Илья Родин

Иранские политические обозреватели в статье для портала Javan сообщили, что избрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии может привести к образованию в Латинской Америке коалиции стран, поддерживающих РФ и КНР и выступающих против гегемонии Вашингтона. Об этом пишет РИА «Новости».

Javan: надежды США разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы публикации подчеркнули, что победа «левого» Лулы над предыдущим президентом вызвала воодушевление всего мирового сообщества в целом.

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Обозревали уточнили, что в Латинской Америке «левыми» называют не тех политиков, которых придерживаются коммунистических или социалистических взглядов, а тех, кто выступает против мирового гегемона - Соединенных Штатов.

По их оценке, да Силва будет придерживаться разумного баланса во взаимоотношениях с крупными державами. Он продолжит сотрудничать с США, и, вместе с тем, будет поддерживать БРИКС и критиковать Запад.

Штатам следует подготовиться к более серьезной критике своей политики как со стороны да Силвы, так и других лидеров латиноамериканских государств, резюмировали аналитики.

Они добавили, что в макрорегионе с высокой долей вероятности возникнет своего рода «единый фронт самых важных государств» под предводительством левых лидеров. Он окажет значительное влияние на международные отношения.

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