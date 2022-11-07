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21 минуту назад

Украину предупредили о возможности блэкаута в стране

Илья Родин

Энергетики предпринимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить блэкаута на Украине, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он добавил, что вероятность тотального отключения электроснабжения зависит от интенсивности обстрелов. Об этом пишет РИА «Новости».

Украину предупредили о возможности блэкаута в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кудрицкий отметил, что региональные власти и энергетики готовятся к действиям в случае реализации наиболее пессимистических сценариев, таких, как блэкаут.

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Он подчеркнул, что полное отключение света в стране зависит от того, насколько интенсивными будут ракетные обстрелы. Вместе с тем, пояснил Кудрицкий, энергетики делают все, чтобы такого сценария не допустить.

Ранее глава компании сообщал, что наиболее сложная ситуация с обеспечением электроэнергией сложилась в северном и центральном регионах страны. По его словам, дефицит мощности в них превышает тысячу мегаватт.

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