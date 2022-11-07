Украину предупредили о возможности блэкаута в стране

Энергетики предпринимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить блэкаута на Украине, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он добавил, что вероятность тотального отключения электроснабжения зависит от интенсивности обстрелов. Об этом пишет РИА «Новости».

Кудрицкий отметил, что региональные власти и энергетики готовятся к действиям в случае реализации наиболее пессимистических сценариев, таких, как блэкаут.

Он подчеркнул, что полное отключение света в стране зависит от того, насколько интенсивными будут ракетные обстрелы. Вместе с тем, пояснил Кудрицкий, энергетики делают все, чтобы такого сценария не допустить.