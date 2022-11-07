Венгрия не поддержала план ЕС по помощи Украине

Сийярто уточнил, что Венгрия не отказываться от помощи Киеву, но не собирается заключать соглашения, предполагающие совместную поддержку в рамках ЕС. Отмечается, что такая позиция связана с тем, что Венгрия уже связана подобной инициативой в рамках ликвидации последствий коронавируса. При этом Будапешт так и не получил никаких средств из совместного европейского фонда. Предположительно это произошло из-за нарушений принципа верховенства права и основ европейской демократии.