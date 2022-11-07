Венгрия не поддержала план ЕС по помощи Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против инициативы Евросоюза по совместному сбору средств на поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Сийярто уточнил, что Венгрия не отказываться от помощи Киеву, но не собирается заключать соглашения, предполагающие совместную поддержку в рамках ЕС. Отмечается, что такая позиция связана с тем, что Венгрия уже связана подобной инициативой в рамках ликвидации последствий коронавируса. При этом Будапешт так и не получил никаких средств из совместного европейского фонда. Предположительно это произошло из-за нарушений принципа верховенства права и основ европейской демократии.
В следующем году Еврокомиссия планирует выделить Украине около 18 миллиардов евро. Однако создание подобного механизма совместной поддержки Украины невозможно без одобрения со стороны всех членов ЕС, в том числе и Венгрии.
Ранее глава Минюста Венгрии Юдит Варга заявил, что Европа «раздула из украинского кризиса глобальную проблему».