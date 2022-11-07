В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Пользователи Twitter раскритиковали высказывания экс-посла Мельника о России

Илья Родин

Резкие высказывания экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в очередной раз вызвали гнев пользователей соцсетей. Об этом пишут «Известия».

Новые заявления экс-посла Мельника о России вызвали очередной скандал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что отставной дипломат позволил себе ряд жестких высказываний об Евангелической церкви ФРГ. Его недовольство вызвало то, что председатель совета ЕЦ Аннет Куршус призвала к разрешению конфликта на Украине путем переговоров.

Немцы прохладно попрощались с украинским экс-послом Мельником

Он назвал последователей конфессии «служителями Иуды» и заявил, что они якобы предали украинский народ.

Пользователи Twitter подчеркнули, что церковь не обязана прислушиваться к чьему-либо мнению, в особенности к высказываниям тех, кто придерживается нацистской идеологии.

Комментаторы уточнили также, что борьба украинских политиков со всем подряд служит только одной цели. Она необходима для того, чтобы «набивать кошелек».

Кроме того, пользователи посоветовали Мельнику убедиться в том, что его сын наряду с другими молодыми людьми все же отправился на фронт.

Напомним, что Андрей Мельник постоянно позволяет себе циничные высказывания в адрес влиятельных лиц. Его слова нередко приводят к международным скандалам.

В мире,Андрей Мельник,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители