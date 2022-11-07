Новые заявления экс-посла Мельника о России вызвали очередной скандал

Резкие высказывания экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в очередной раз вызвали гнев пользователей соцсетей. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что отставной дипломат позволил себе ряд жестких высказываний об Евангелической церкви ФРГ. Его недовольство вызвало то, что председатель совета ЕЦ Аннет Куршус призвала к разрешению конфликта на Украине путем переговоров.

Он назвал последователей конфессии «служителями Иуды» и заявил, что они якобы предали украинский народ.

Пользователи Twitter подчеркнули, что церковь не обязана прислушиваться к чьему-либо мнению, в особенности к высказываниям тех, кто придерживается нацистской идеологии.

Комментаторы уточнили также, что борьба украинских политиков со всем подряд служит только одной цели. Она необходима для того, чтобы «набивать кошелек».

Кроме того, пользователи посоветовали Мельнику убедиться в том, что его сын наряду с другими молодыми людьми все же отправился на фронт.