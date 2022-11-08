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46 минут назад

США предсказали распад через десять лет

Lenta.ruиещё 3

Аналитик Мартин Армстронг предсказал США распад через десять лет и предупредил, что страна может перестать существовать после 2032 года. Интервью опубликовано на сайте специалиста Armstrong Economics.

США предрекли тяжелую участь через десять лет
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметил, что причиной тому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах. Ранее он правильно спрогнозировал многие важные события, в том числе кризис 2008 года.

Аналитик сделал прогноз, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.

«Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается», — подчеркнул Армстронг.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за Джо Байдена. Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США.

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